أمانة جدة وجمعية "خطى التوحد" تتعاونان لدعم وتحفيز أسر التوحد

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وقّعت أمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية "خطى التوحد" ضمن إطار تعزيز الشراكة والتكامل لدعم وتحفيز أسر التوحد، ونشر التوعية المجتمعية حول اضطراب المرض. اضافة اعلان





تصحيح المفاهيم الخاطئة حول فئة ذوي الاحتياجات



مبادرات جمعية "خطى التوحد"



وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بالأمانة المهندس هتان بن هاشم حموده, أن أمانة جدة تسعى من خلال مبادراتها وشراكاتها الفعالة لتعزيز رسالتها في رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فئة ذوي الاحتياجات والأمراض الوراثية من خلال تقديم الدعم الكامل في مختلف المناسبات والفعاليات.وأضاف أن أهمية تفاعل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع مع الأفراد المصابين بالتوحد لتتكامل الجهود المجتمعية.يُذكر أن جمعية "خطى التوحد" تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من التوحديين, وتسهم في تمكينهم من الاندماج في المجتمع.