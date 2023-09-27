"ويخلق ما لا تعلمون".. ظهور حيوان هجين بين الكلب والثعلب

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اكتشف العلماء نوعا جديدا من الحيوانات وهو هجين ناتج من تزاوج ذكر كلب مع أنثى ثعلب، حيث بدا وكأنه يمتلك صفات وراثية من الاثنين معا.





حيوان غريب اضافة اعلان



يأكل الفئران:







اكتشاف أول حيوان هجين ناتج من تزاوج ذكر كلب مع أنثى ثعلب، أطلقوا عليه اسم Dogxem، وجدوه في براري ولاية "ريو غراندي دو سول" البرازيلية، حيث كان الحيوان جريح بسبب حادث فأخذوه لعيادة طبيب بيطري، حاول الطبيب معرفة نوع الحيوان ليقرر العلاج لكنه… في حالة هي الأولى من نوعها في العالم…اكتشاف أول حيوان هجين ناتج من تزاوج ذكر كلب مع أنثى ثعلب، أطلقوا عليه اسم Dogxem، وجدوه في براري ولاية "ريو غراندي دو سول" البرازيلية، حيث كان الحيوان جريح بسبب حادث فأخذوه لعيادة طبيب بيطري، حاول الطبيب معرفة نوع الحيوان ليقرر العلاج لكنه… pic.twitter.com/e17Gjx6Em4 September 26, 2023

وأطلق العلماء عليه اسم Dogxem ووجدوه في براري ولاية "ريو غراندي دو سول" البرازيلية، حيث كان الحيوان جريح بسبب حادث فأخذوه لعيادة طبيب بيطري،حاول الطبيب معرفة نوع الحيوان ليقرر العلاج لكنه تفاجأ أنه حيوان ما بين الكلب والثعلب، بعد علاجه تم عمل عدة دراسات عليه من متخصصين في الأحياء وأعلنوا الاكتشاف في النهاية.رغم أن الحادثة وقعت عام 2021 إلا أن الخبر لم يُنشر إلا قبل أيام، فالحيوان حسب الطبيب البيطري كان ينبح مثل الكلاب لكنه يمتلك فرو مثل الثعالب.وكان الحيوان يرفض طعام الكلاب الجاف ويتقبّل أكل الفئران، يعتقد بعض العلماء أنه طالما هذا الحيوان موجود فقد يكون هناك حيوانات هجينة مثله في البراري لم نكتشفها.في النهاية، أعلن العلماء موت الحيوان الهجين Dogxem ونشروا هذا المقطع الوحيد له.