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صحيفة تواصل الالكترونية

"ويُؤثرون على أنفسهم".. كيف عوّض الله هذا المواطن بعدما تبرع لأخيه بإحدى كليتيه؟

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موسى الزهراني
أ أ
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تحقيقًا لقول الله تعالى: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"، تبرع مواطن لأخيه بإحدى كليتيه.اضافة اعلان

مواطن يتبرع لأخيه بإحدى كليتيه

وتعود القصة إلى قبل 25 عامًا، وفي موقف نادر يُجسد معنى الأخوة وتجسيدًا لمظاهر الإنسانية، تبرع أخ لأخيه بإحدى كليتيه قبل 25 عامًا؛ لينهي معاناته مع الألم ويخفف عنه تعبه.
وفي حديثه لبرنامج الراصد، أكد المواطن موسى الزهراني أن أحد إخوانه كان يعاني من فشل كلوي ويقوم بعمل غسيل كلوي باستمرار.
وأضاف أنه بعد رؤيته لأخيه وهو يعاني بشكل يومي قرر أن يتبرع له بكليته حتى يخفف من آلامه ومعاناته.

المواطن المتبرع يتمتع بصحة جيدة

وبعد ربع قرن من تبرعه بكليته لأخيه، أوضح موسى أنه يمارس حياته بشكل طبيعي وكل أموره بخير.
يُذكر أن موسى أب لـ 4 أبناء، ومارس حياته العلمية والعملية لمدة سنوات بكلية واحدة، حاملاً في حياته رسالة عظيمة هدفها الحث على التبرع لإنهاء معاناة الآخرين.

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