الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

هروب أسد البحر في ولاية أمريكية اجتاحتها الفيضانات

Screenshot_2023-10-01-01-53-12-31_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329
أسد البحر
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال مسؤولون إن أنثى أسد بحر هربت من حوض السباحة الخاص بها في حديقة حيوان "سنترال بارك" الأمريكية وسط الفيضانات العارمة التي تجتاح مدينة نيويورك، بحسب شبكة «أيه بي سي نيوز».

اضافة اعلان

مدير الحديقة



وأوضح جيم بريهيني، مدير حديقة حيوان «برونكس»: «قام موظفو حديقة الحيوان بمراقبة أنثى أسد البحر أثناء استكشافها للمنطقة قبل أن تعود إلى المناطق المحيطة المألوفة للمسبح وبرفقة أسود البحر الآخرين».

وتابع بريهيني إن أنثى أسد البحر لم تصل إلى الشاطئ قَطّ في محيط حديقة الحيوان الثانوي. وقال إن المياه انحسرت منذ ذلك الحين وأصبحت الحيوانات آمنة.

شرطة نيويورك



وأشارت شرطة نيويورك سنترال بارك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جميع أسود البحر والحيوانات آمنة

في حين أشارت إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت حول حيوانات حديقة الحيوان الهاربة كانت «
مضللة وغير دقيقة.

وكانت حديقة الحيوان مغلقة أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في جميع أحياء مدينة نيويورك الخمسة يوم الجمعة مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة. 

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-10-01-02-28-51-02_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:32 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

لحظة انفجار بطارية هاتف في وجه تقني

أمطار العيص
7:01 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار وتساقط البرد على أحياء جنوب غرب العيص

فيديو
2:41 م السبت، 30 سبتمبر 2023

وثبة قناص.. قفزة تفوق الوصف لنمر عند اصطياده تمساحا (فيديو)

الفيديو
8:11 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لآيات للمتوسمين".. اقتلاع باب حديد في فاجعة درنة وصمود "آية الكرسي"

اقرأ أيضا

أشجار رعدية.. شاهد ماذا فعلت البروق في سماء مكة؟

فيديو متداول.. تصادم مروع لسيارة مع مركبات بطريق عام

مشهد مهيب.. آلاف العراقيين يشيعون ضحايا حريق قاعة الحمدانية

فيديو جديد لاحتراق قاعة الأفراح العراقية.. والحصيلة الأولية للحادث

"ويخلق ما لا تعلمون".. ظهور حيوان هجين بين الكلب والثعلب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

Screenshot_2023-09-19-02-07-20-93_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 2:11 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مشهد مذهل لزبد البحر في كندا بعد العاصفة الاستوائية "لي"

F55vrgvbYAAtKrV 8:48 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)

Screenshot_2023-09-07-00-50-20-94_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 12:53 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

بطريقة عجيبة .. لحظة هروب سجين في أمريكا

الثور بجانب السائق في السيارة 6:15 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مشهد صادم.. ثور ضخم بجانب السائق والشرطة الأمريكية تعلق (فيديو)

اقرأ أيضا

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

فيديو
12:24 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

شاهد.. كلب يسطو على قارب ويسرق المحفظة والطعام

WhatsApp Image 2023-09-26 at 1.04.14 AM
1:10 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

نجاة طفل من موت محقق في اللحظة الاخيرة (فيديو متداول)

WhatsApp Image 2023-09-25 at 11.11.01 PM
11:13 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أب يُفاجىء ابنه بحضوره للمسيرة .. شاهد ردة فعله

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

HUAWEI WATCH GT 4
4:11 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

بمواصفات أكثر تفردًا.. هواوي تكشف عن ساعتها الذكية "WATCH GT 4"

زراعة شريحة في دماغ رجل
3:44 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

الأولى في العالم.. زراعة شريحة في دماغ رجل تحوله من الشلل إلى الحركة

هيئة تقويم التعليم
1:41 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" تحدد موعد بدء اختبارات أعمال السنة والشفهية والتحريرية

مسجد الصلاة الأذان
11:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

الأحد 16 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

الميزانية
11:11 م السبت، 30 سبتمبر 2023

"المالية" تعلن البيان التمهيدي للميزانية: 1,251 مليار ريال نفقات وإيرادات بـ 1,172 مليار

الامن السيبراني
10:27 م السبت، 30 سبتمبر 2023

هل يمكن للذكاء الاصطناعي اختراق بيانات الحسابات البنكية المحفوظة على الجوالات