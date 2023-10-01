هروب أسد البحر في ولاية أمريكية اجتاحتها الفيضانات

أ أ

قال مسؤولون إن أنثى أسد بحر هربت من حوض السباحة الخاص بها في حديقة حيوان "سنترال بارك" الأمريكية وسط الفيضانات العارمة التي تجتاح مدينة نيويورك، بحسب شبكة «أيه بي سي نيوز».

اضافة اعلان

مدير الحديقة





وأوضح جيم بريهيني، مدير حديقة حيوان «برونكس»: «قام موظفو حديقة الحيوان بمراقبة أنثى أسد البحر أثناء استكشافها للمنطقة قبل أن تعود إلى المناطق المحيطة المألوفة للمسبح وبرفقة أسود البحر الآخرين».





وتابع بريهيني إن أنثى أسد البحر لم تصل إلى الشاطئ قَطّ في محيط حديقة الحيوان الثانوي. وقال إن المياه انحسرت منذ ذلك الحين وأصبحت الحيوانات آمنة.



شرطة نيويورك



وأشارت شرطة نيويورك سنترال بارك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جميع أسود البحر والحيوانات آمنة



في حين أشارت إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت حول حيوانات حديقة الحيوان الهاربة كانت «

مضللة وغير دقيقة.





وكانت حديقة الحيوان مغلقة أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.





وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في جميع أحياء مدينة نيويورك الخمسة يوم الجمعة مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



