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موقف مرعب لراكب حبس داخل مرحاض على متن طائرة في هذه الدولة

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الراكب
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في موقف نادر الحدوث، تعرض راكب هندي لواقعة مرعبة، وذلك عندما علق داخل حمام الطائرة طوال الرحلة بين مومباي وبنغالور.

راكب هندي يعلق داخل مرحاض طائرة:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام هندية، فإنه بالرغم من محاولة أفراد الطاقم إخراجه لكن ذهبت المحاولة دون جدوى.

وقد  حوصر الرجل الذي كان مسافرًا على متن طائرة هندية داخل مرحاض الطائرة في الجو لأكثر من ساعة.

من جانبها اضطرت شركة الطيران إلى إصدار اعتذار وتعويضه بتحمل قيمة التذكرة بشكل كامل.

وبحسب بيان لشركة الطيران فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، عندما علق راكب يسافر على متن رحلة مومباي-بنغالورو في المرحاض بسبب عطل في قفل الباب.

اعتذار وتعويض من شركة الطيران:

وقال متحدث باسم شركة الطيران الهندية إن الشركة تعتذر بكل تواضع عن الإزعاج الذي سببته للراكب وسيتم إعادة ثمن التذكرة بالكامل للراكب.

فيما أوضح الراكب وهو يتذكر محنته المروعة، إنه ذهب لاستخدام الحمام بعد وقت قصير من مغادرة رحلة سبايس غيت من مومباي في الساعة 2:10 صباحًا ليلة الثلاثاء.

وأضاف أنه حين حاول الخروج من المرحاض، تعطل قفل الباب، مما أدى إلى حبسه بالداخل.

 وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها طاقم الطائرة، لم يتزحزح الباب، مما اضطر الراكب إلى البقاء محصوراً داخل المرحاض لمدة ساعة.

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