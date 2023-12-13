"منظر بديع".. الثلوج تتساقط على مرتفعات تبوك

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وثق مقطع فيديو تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبال تبوك، وهي عادة تتكرر كل عام تقريبا.





منظر بديع



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أمطار غزيرة وبرد



ضباب كثيف بالشرقية







الثلوج تتساقط على مرتفعات تبوك.



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pic.twitter.com/hHVKM9pMc4 كعادتها في كل شتاء..الثلوج تتساقط على مرتفعات تبوك. December 12, 2023

ويظهر أحد الأشخاص في الفيديو وهو يمسك بالثلوج ويوثق هذا الحدث بالتاريخ، كما ظهرت الجبال وكأنها رسمة جميلة فسبحان الخالق إذ أبدع.في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الاحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.وتشمل الحالة هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة الخامسة فجرا من اليوم الأربعاء، خاصة على الطائف.كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الجوف بسبب توقعات بهطول أمطار تستمر حتى الثانية فجر اليوم ، بمشيئة الله.كذلك أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي لأهالي المنطقة الشرقية، بسبب الضباب الكثيف والذي يحجب الرؤية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.