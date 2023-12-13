الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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"منظر بديع".. الثلوج تتساقط على مرتفعات تبوك

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الثلوج
أ أ
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وثق مقطع فيديو تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبال تبوك، وهي عادة تتكرر كل عام تقريبا.

منظر بديع


ويظهر أحد الأشخاص في الفيديو وهو يمسك بالثلوج ويوثق هذا الحدث بالتاريخ، كما ظهرت الجبال وكأنها رسمة جميلة فسبحان الخالق إذ أبدع.اضافة اعلان

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الاحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة وبرد 


وتشمل الحالة هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة الخامسة فجرا من اليوم الأربعاء، خاصة على الطائف.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الجوف بسبب توقعات بهطول أمطار تستمر حتى الثانية فجر اليوم ، بمشيئة الله.

ضباب كثيف بالشرقية


كذلك أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي لأهالي المنطقة الشرقية، بسبب الضباب الكثيف والذي يحجب الرؤية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.


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