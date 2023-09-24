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صحيفة تواصل الالكترونية

مقيمون باكستانيون يعبرون عن فرحتهم بـاليوم الوطني (فيديو)

اليوم الوطني
اليوم الوطني
أ أ
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شارك عدد من المقيمين الباكستانيين في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطنى الـ 93 للمملكة.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من المقيمين الباكستانيين بينما يعبرون عن فرحتهم بـاليوم الوطني بكورنيش جدة مساء أمس السبت، من خلال حمل الأعلام وترديد الهتافات بهذه المناسبة.اضافة اعلان


احتفال المملكة باليوم الوطني

وفي 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وهو اليوم الذي يوافق إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.
واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.

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