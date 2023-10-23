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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد يخلع القلوب.. طفل فلسطيني يقرأ القرآن عوضا عن مادة "التخدير"

الطفل
طفل مصاب
أ أ
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وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا يخلع القلوب، لطفل فلسطيني أصيب في قصف عدواني من قبل دولة الاحتلال على موقع مكتظ بالأطفال.

إصابة طفل فلسطيني:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو المؤلم طفل مستلقي على ما يشبه سريرا، وطبيب يقوم بخياطة جرحه أثناء الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة القصف.

العجيب أن الطفل أثبت صموده وجعل يصبّر نفسه بتلاوة آيات من القرآن الحكيم بدلا من استعمال البنج بسبب عدم وجوده بالمشافي في غزة.

وبالفعل استمر الطفل في تلاوة الآيات وتلا بعضا من سورة الإسراء، ما يدل على سعة حفظه لكتاب الله رغم حداثة سنه.

الاحتلال يدمر المآذن:


كما وثقت أيضا إحدى الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة مؤثرة لمؤذن فلسطيني.


وبحسب ما تظهره الصورة يظهر المؤذن الفلسطيني وهو يرفع الأذن لأداء الفريضة فوق أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال في قصفها الأخير على المدنيين في غزة.


 الاحتلال يدمر ١١ ألف منزل في غزة:


وواصلت طائرات الاحتلال قصفها العنيف لقطاع غزة، مما تسبب في تدمير أحياء سكنية وعشرات البنايات والعمارات على من فيها من أطفال ونساء.

 وقدّرت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها، من تدمير الاحتلال لأكثر من ١١ ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي.

كما تم تدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات، لافتةً النظر إلى أن طائرات الاحتلال تستخدم سياسة الأرض المحروقة في قصفها لقطاع غزة.

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