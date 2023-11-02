مشهد يحبس الأنفاس لإنقاذ جمل علقت رأسه بحوض ماء كبير

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ جمل، عقب تعلق رأسه بحوض ماء.





إنقاذ جمل:



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إنقاذ ناقة:



ويظهر الفيديو، الحوض وهو معلق في رقبة الجمل، الذي بدأ بالركض حول نفسه يمينا ويسارا، في محاولة منه للتخلص منه.كما يوثق محاولة مجموعة من الأشخاص المتواجدين، مساعدة الجمل في التخلص من الحوض، بعد أن تجمعوا حوله، وحاولوا تهدئته ونزعه.وقد تجمع عدة أشخاص حول الجمل، الذي وقف للحظات ولكنه بدأ من جديد في التحرك بمختلف الاتجاهات للخروج من الحوض حتى استقر بجوار خزان مياه.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.أيضا ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.