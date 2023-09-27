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مشهد مهيب.. آلاف العراقيين يشيعون ضحايا حريق قاعة الحمدانية

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آلاف العراقيين يشيعون ضحايا الحريق
أ أ
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في مشهد مهيب، شارك آلاف العراقيين في تشييع جثامين ضحايا حريق قاعة "الحمدانية" في العراق، والذي راح ضحيته مئات الأشخاص.اضافة اعلان
وحسب"العربية"، فقد احتشد الآلاف من العراقيين في مشهد مهيب لتشييع جثامين مئات الضحايا إلى مثواهم الأخير بمدينة الموصل.

 

مقتل وإصابة 450 شخصًا بالحريق 

وكانت السلطات العراقية أعلنت عن مقتل وإصابة 450 شخصًا بالحريق الذي اندلع الليلة الماضية في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف بشمال العراق.


برلماني عراقي يكشف مفاجأة حول قاعات التجمعات

وبعد كارثة حريق قاعة الأفراح الحمدانية، كشف برلماني عراقي أن الكثير من قاعات التجمعات مفتوحة بدون موافقات قانونية.


خلل كبير في شروط السلامة

وأوضح في تصريحات لـ "العربية"، أن هناك خلل كبير في شروط السلامة بأماكن التجمعات في نينوى.

 

توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن القاعة

وأكد وزارة الداخلية أنه تم توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وأن الكثير من حالات الإصابة بحريق الحمدانية ناتجة عن التدافع والاختناق.

 

فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حريق الحمدانية

وقال الرئيس العراقي إنه أكد على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات حريق الحمدانية في محافظة نينوى، لافتًا إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل عملها في قاعة الأفراح في محافظة نينوى.



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