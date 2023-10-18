مشهد مروع لشاب كويتي انقلبت عليه شاحنة.. كيف كانت نهايته؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مروعا لشاب كويتي انقلبت عليه شاحنة.





انقلاب شاحنة على شاب كويتي:

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إنقاذ 9 أشخاص في حريق:



نجاة شاب من حادث مروع بعد إنقلاب شاحنة على سيارته في الكويت :نجاة شاب من حادث مروع بعد إنقلاب شاحنة على سيارته pic.twitter.com/Ze4y49Pmcb October 17, 2023

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، نجاة الشاب من الحادث المروع بعد انقلاب شاحنة على سيارته.كما يظهر وقوع الشاحنة بالكامل على لسيارة والتي لم يظهر منها شيء سوى مكان قيادة المركبة، الذي بقي فيه الشاب حيا دون أن يفارق الحياة.من ناحية أخرى ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الأربعاء يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة الأندلس.وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الصليبخات و العارضية إلى موقع البلاغ.وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الثاني من المنزل.وقد تم إنقاذ 9 أشخاص كانوا محتجزين داخل المنزل وباشرت الفرق بمكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر .