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مشهد مرعب لانقلاب جبل جليدي في سواحل غرينلاند

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جليد
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لانقلاب جبل جليدي بأحد سواحل غرينلاند.

انقلاب جليدي في سواحل غرينلاند:اضافة اعلان


 وبحسب ما تم تداوله فقد حدث ذلك بعدما شعر المصور أن هذا الجبل الثلجي سينقلب في أي لحظة فانتظر لساعات طويلة حتى وصل للحظة الحاسمة وتمكن من التقاط هذا المقطع.

ويظهر الفيديو الجبل وهو ينقلب في الماء كأنه يدور فيها، محدثا دويا ضخما حتى ابتلعته المياه في مشهد يخلع القلوب.

جبل جليدي بحجم لندن:


وفي وقت سابق بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، والذي يزيد حجمه على ضعف حجم العاصمة البريطانية، في التحرك، بعد عقود من بقائه في قاع البحر بالقارة القطبية الجنوبية.
وحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية حينها،  فقد انفصلت كتلة ضخمة من الجليد عن الجرف الجليدي فيلتشنر رون عام 1986، وتجمدت على الفور تقريبا، في قاع بحر ويديل في القطب الجنوبي.

ويسمى هذا الجبل الجليدي “A23a” ويزيد سمكه على 400 متر وتبلغ مساحته نحو 4 آلاف كيلومتر مربع.

ويعتقد العالمان إيلا غلبرت وأوليفر مارش أن حجم الجبل الجليدي تقلص بما يكفي ليفقد قبضته على قاع البحر، بعد ما يقرب من 3 عقود.

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