مشهد مذهل لهندي يضع ثعبانا في فمه.. وهذا ما حدث

الضابط وضع الثعبان في فمه: اضافة اعلان



ثعبان آخر



الثعبان الضخم:



وحظى الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بإشادة كبيرة من جانب مشاهديه، وأثنوا على الشرطى "الشجاع" الذى تعامل بحرفية عالية مع الموقف، فيما لم تذكر شرطة أوتار براديش، كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التى كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.



ويظهر الفيديو الثعبان وهو يلتف حول الجزء الأمامى للشاحنة، ويمتد جسمه إلى الجزء الخلفى من السيارة، ومع تقدم المقطع، شوهد رجال الشرطة وهم يربطون الحبل على الثعبان ويسحبونه من الشاحنة، لكنه هرب والتف حول دراجة نارية قريبة.



ثم استخدم رجال الشرطة نفس الطريقة مرة أخرى لإزالة الثعبان من الدراجة ووضعه فى كيس ليتم أخذه بعيدًا، ونشر المستخدمون عدة رسائل تهنئة لأفراد الشرطة، وقال أحدهم: "عمل الشرطة العظيم، تحية".



يُذكر أن هذه الطريقة لا تنفع مع الثعابين لعدم امتلاكها رئة بل حويصلات هوائية وعاد الثعبان للوعي بسبب الماء الذي رشه عليه. وحظى الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بإشادة كبيرة من جانب مشاهديه، وأثنوا على الشرطى "الشجاع" الذى تعامل بحرفية عالية مع الموقف، فيما لم تذكر شرطة أوتار براديش، كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التى كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.ويظهر الفيديو الثعبان وهو يلتف حول الجزء الأمامى للشاحنة، ويمتد جسمه إلى الجزء الخلفى من السيارة، ومع تقدم المقطع، شوهد رجال الشرطة وهم يربطون الحبل على الثعبان ويسحبونه من الشاحنة، لكنه هرب والتف حول دراجة نارية قريبة.ثم استخدم رجال الشرطة نفس الطريقة مرة أخرى لإزالة الثعبان من الدراجة ووضعه فى كيس ليتم أخذه بعيدًا، ونشر المستخدمون عدة رسائل تهنئة لأفراد الشرطة، وقال أحدهم: "عمل الشرطة العظيم، تحية".يُذكر أن هذه الطريقة لا تنفع مع الثعابين لعدم امتلاكها رئة بل حويصلات هوائية وعاد الثعبان للوعي بسبب الماء الذي رشه عليه. pic.twitter.com/lUYxghb4Ib November 2, 2023

وثق مقطع فيديو قيام ضابط شرطة هندي من ولاية "ماديا برديش" بوضع ثعبان داخل فمه محاولا إجراء إنعاش قلبي رئوي له.ووضع الضابط الثعبان في فمه وبدأ ينفخ حتى استعاد وعيه، فيما يبدو أن السبب الأساسي هو وضع الماء على الثعبان.يذكر أن الثعبان لا يمتلك رئة وإنما يمتلك حويصلات هوائية.في وقت سابق، تمكن شرطى من ولاية أوتار براديش الهندية، من الإمساك بمسافر غير متوقع على متن شاحنة، عبارة عن ثعبان عملاق، وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.وحسبما ذكر موقع "ndtv" الهندى، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 مترا، وأثنت الشرطة على الشخص الذى تعامل مع الثعبان الذى خرج من الشاحنة والتف على دراجة نارية متوقفة بالقرب من السيارة، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا فى المكان، بعدما التفّ حول دراجة نارية.