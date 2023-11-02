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مشهد مذهل لهندي يضع ثعبانا في فمه.. وهذا ما حدث

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الضابط يمسك بالثعبان
أ أ
وثق مقطع فيديو قيام ضابط شرطة هندي من ولاية "ماديا برديش" بوضع ثعبان داخل فمه محاولا إجراء إنعاش قلبي رئوي له.

الضابط وضع الثعبان في فمه:اضافة اعلان


ووضع الضابط الثعبان في فمه وبدأ ينفخ حتى استعاد وعيه، فيما يبدو أن السبب الأساسي هو وضع الماء على الثعبان.

يذكر أن الثعبان لا يمتلك رئة وإنما يمتلك حويصلات هوائية.

ثعبان آخر

في وقت سابق،  تمكن شرطى من ولاية أوتار براديش الهندية، من الإمساك بمسافر غير متوقع على متن شاحنة، عبارة عن ثعبان عملاق، وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.

وحسبما ذكر موقع "ndtv" الهندى، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 مترا، وأثنت الشرطة على الشخص الذى تعامل مع الثعبان الذى خرج من الشاحنة والتف على دراجة نارية متوقفة بالقرب من السيارة، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا فى المكان، بعدما التفّ حول دراجة نارية.



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