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مشهد مذهل لزبد البحر في كندا بعد العاصفة الاستوائية "لي"

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زبد البحر
أ أ
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أظهر مقطع فيديو زبد البحر بعد أن غطى أجزاء من شاطئ لورنستاون بكندا في أعقاب العاصفة الاستوائية "لي".

انتشار زبد البحر

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وكشف الفيديو عن أن زبد البحر انتشر في مساحات كبيرة جدا من المياه وغطاها بشكل كامل تقريبا.
وفيما يبدو أن أحد الأشخاص وثق هذا الانتشار الواسع لزبد البحر بينما كان يستقل سيارته 

وفاة رجل


في سياق متصل، توفي رجل في ولاية مين الأمريكية بعد سقوط شجرة على سيارته، جراء هبوب إعصار لي الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفقًا لشبكة BBC.

وقال قائد شرطة سيرسبورت، إن الشجرة أسقطت أيضًا خطوط الكهرباء على الطريق السريع 1 واضطر عمال المرافق إلى قطع الكهرباء قبل إزالة الرجل البالغ من العمر 51 عامًا من سيارته.
أعلن المركز الوطني للأعاصير إن “لي” وصل إلى اليابسة بقوة شبه إعصار في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية يوم السبت كإعصار ما بعد المداري، وضربت العاصفة الشاطئ مع رياح قصوى تبلغ 70 ميلًا في الساعة، أي أقل بقليل من عتبة 74 ميلًا في الساعة لإعصار من الفئة 1، وفقًا للوكالة.
وألغت السلطات الأمريكية الرحلات الجوية وعبور السفن، بسبب الإعصار حيث يتعرض الملايين في نيو إنجلاند وكندا لتحذيرات من العواصف.
تتحرك العاصفة الآن شمالًا بعد أن وصلت إلى اليابسة في لونغ آيلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غرب هاليفاكس، يوم السبت، وفقًا لـ NHC.
تحرك الإعصار مرة واحدة إلى المحيط الأطلسي هذا الأسبوع، مما هدد الساحل الشرقي بركوب الأمواج والتيارات الممزقة التي تهدد الحياة. يوم السبت، كان لي يضرب أجزاء من نيو إنجلاند وجنوب شرق كندا بأمطار غزيرة ورياح قوية وتسبب في عاصفة خطيرة

 

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