مشهد مذهل.. فيل يقتلع شجرة ضخمة من جذورها

فيل يقتلع شجرة ضخمة:

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أنثى فيل تسحق تمساحا:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لفيل قام باقتلاع شجرة ضخمة.ويظهر مقطع الفيديو الفيل وهو يقوم بمحاولة على ما يبدو أنها مداعبة مع الشجرة، حيث قام بتحريكها عدة مرات.وعقب تحريكها من قبل الفيل اهنزت بطريقة عنيفة لتسقط على الأرض بعد اقتلاعها من جذورها ما يدل على قوة الفيل المذهلة.فيما وثق مقطع فيديو آخر، والذي التقط خلال رحلة سياحية في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق تمساحاً هدد صغيرها حتى الموت.وأظهر الفيديو، الذي التقطه سائح اسمه هانز هنريك هار، قيام أنثى الفيل الضخمة بالإمساك بالتمساح من ذيله ودهسه وسحقها حتى الموت.وظهر التمساح، الذي يبدو أن طوله يتراوح بين 8 و10 أقدام وحاول أن يفتك بصغيرها ، وهو يندفع في المياه الضحلة بينما تستمر أنثى الفيل في سحقه.وبعد دقائق معدودة، ظهرت أنثى الفيل وهي تمسك بالتمساح من ذيله، فيما باقي جسمه تحت الماء وتدهسه بأقدامها، بحسب صحيفة الصن البريطانية.وبعدها لم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقراً تحت الماء، حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقاً.