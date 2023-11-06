مشهد مذهل.. جريان سيل شعيب العظيم جنوب حائل

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لجريان سيل شعيب العظيم جنوب شرق حائل مساء اليوم الإثنين.





جريان شعيب العظيم بحائل اضافة اعلان



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



#شاهد

سيل شعيب العظيم جنوب شرق #حائل

الإثنين ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

رصد : أبو عبدالرحمن

عبر : @hamd2000s pic.twitter.com/XzdUOpEvTT — FAHAD (@FAHAD_1322) November 6, 2023

وأظهر المقطع، لقطات لجريان شعيب العظيم جنوب شرق حائل، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.ووثق المقطع، جريان سيول شعيب العظيم، في ظلم الليل، وكأنها أشبه بنهر جار يتهادى في ظلام الليل وأشجار النخيل على ضفافه.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان.كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل ، القصيم ، سواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.