مشهد مؤثر لمعتمر رافقه طائر فوق رأسه أثناء الطواف بالكعبة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، ردة فعل معتمر بعدما وقف طائر صغير على رأسه أثناء الطواف حول الكعبة في أداء مناسك العمرة.





فرحة المعتمر:



معتمر عراقي يعثر على أمواله المفقودة:



وظهرت الفرحة على وجه المعتمر، حيث أعرب عن سعادته بسبب وقوف الطائر على رأسه.وطلب المعتمر على ما يبدو الإذن والسماح بالتصوير قائلا : "ممكن أصور"، وذلك وسط دهشة المعتمرين، حيث علق أيضا قائلا: "الحمدلله والشكر لله".وبحسب الفيديو فقد ظهر الطائر رفقة المعتمر خلال طوافه، مما خطف أنظار المعتمرين حوله، الذين تهللت وجوههم بالفرحة دليلا على الأمن والأمان في بيت الله.وقبل أيام أعرب معتمر عراقي، عن سعادته بأخلاق شعب المملكة، وذلك عقب ما فعله معه مواطن بعد نسيان محفظته وأمواله في منفذ جديدة عرعر، حيث وصف شعب المملكة بأنهم "خيمة العرب".وأوضح من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، أن أحد المواطنين فعل معه ما لم يفعله العراقيون واصفا شعب بالمملكة بأهل الغيرة والنخوة.وأضاف المعتمر العراقي أنه نسي محفظته في منفذ جديدة عرعر وبها 4500 دولار، ووثائق سفر المعتمرين، وتذكرها بعد نحو 50 كيلو من مغادرته.وتابع قائلا: وجدت سعوديًا شهمًا قال لي:اطمئن إن لم تجدها تأخذها من جيبي، حيث وجه رسالة لشعب المملكة قائلا:"أهل نخوة وشهامة"، داعيا لهم بالقول: "اللهم اجعل هذا البلد آمن ، أنتم خيمة العرب".