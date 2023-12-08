مشهد مؤثر لشاب خرج في جو عاصف ليتوضأ من ماء المطر ويدرك الفريضة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" أحد الفلسطينيين وهو يتوضأ مستخدما ماء المطر قبل الصلاة.





استخدام مياه المطر: اضافة اعلان





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني





قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة





مشهد من حال النازحين في شمال قطاع عْزة..



تعلم منهم السّنن!! 👍خرج من خيمته في جو عاصف، ليتوضأ من ماء المطر قبل الصلاة...مشهد من حال النازحين في شمال قطاع عْزة..تعلم منهم السّنن!! pic.twitter.com/joTXS4TvcC December 7, 2023

وخلال الفيديو ، يخرج الرجل من خيمته التي يعيش داخلها بعد النزوح من شمال غزة ثم بدأ في استخدام مياه المطر للوضوء.ويكشف عن حرص الرجل على أداء الفريضة رغم الظروف الصعبة التي يعيش فيها مع جميع الفلسطينيين.في سياق متصل، سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 548 مليون ريال، مع نهاية الأسبوع الخامس من انطلاقها.وبلغ إجمالي المتبرعين حتى الآن مليون و104 آلاف و404 أشخاص، بإجمالي تبرعات بلغ 548 مليونًا و317 ألفًا و667 ريالاً.وانطلقت الحملة عبر منصة "ساهم" في الثاني من نوفمبر الجاري، بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – الدعوة، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر منصة "ساهم"، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لهذه الحملة بمبلغ قدره 30 مليون ريال.كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ 20 مليون ريال.وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل إلى مستحقيها كاملة.ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحيأو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/1ca8852b-9e6d-ee11-b83f-005056ac5498