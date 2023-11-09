مشهد لا يصدق.. مقهى تمتلئ أرضيته بمياه تسبح فيها الأسماك بين الزبائن

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لكميات من الأسماك الملونة تسبح في مياه بأرضية مقهى.



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الأسماك الملونة وهي تسبح في المياه وبين المقاعد المعدة للزبائن في المقهى. اضافة اعلان

أسماك في أرضية مقهى:



وبحسب ما تم تداوله، فإن المقهى يعتبر مكانا فريدا في مدينة خانوم التايلاندية، حيث يمكن للناس المشي عبر مياه تصل إلى الكعبين، مأهولة بالعشرات من أسماك "الكوي".



وذكر موقع "أوديتي سنترال"، أن المقهى انتشر كالنار في الهشيم لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، عندما تم تداول مقطع فيديو قصير لأرضيته التي تشبه حوض السمك.



وأوضح أنه جرى مشاركة مقطع الفيديو آلاف المرات على "فيس بوك وانستجرام".



وتوقع البعض في البداية أن مكان المقهى في مكان ما في فيتنام، ربما بسبب افتتان الدولة الآسيوية بأسماك الكوي، لكن اتضح في النهاية أنه موجود بالفعل في مدينة خانوم بتايلاند.

