مشهد صادم.. ذئب يتجول داخل مستوصف بدولة خليجية

ذئب يتجول في مستوصف:



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قط وذئب وجها لوجه:



قنص ذئب يهاجم مزرعة أبقار:



ذئب يقتحم مزرعة في بريدة:



وثق مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص مشهدا صادما يظهر تواجد ذئب داخل مستوصف الوفرة في الكويت.وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الذئب وهو يتجول داخل المستوصف بكل أريحية.وعلق ملتقط الفيديو قائلا: " ذئب داخل مستوصف الوفرة، انتبهوا توني مصوره".وأضاف مصور الفيديو: " ذئب ذئب لا أحد ينزل، لا أحد يطلع من هنا ، سكروا.. أحد يبلغ الإدارة"، بحسب قوله.كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قناص بقتل ذئب اعتاد مهاجمة قطيعه من الأبقار داخل مزرعته.ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الذئاب يحاصر حظيرة من الأبقار داخل مزرعة لأجل افتراسها.كما أظهر الفيديو القناص، وهو يصوب بندقيته نحو أحد الذئاب والذي ظهر بين قطيع الأبقار ليسقط فجأة على الأرض.وبحسب ما تم تداوله فقد استخدم المزارع كاميرا ليلية في عملية القنص ، لكي يقضي على قطيع من الذئاب اقتحم مزرعته.وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع يوثق ما فعله ذئب اقتحم مزرعة وافترس 47 رأسًا من الماعز والغنم.وفي الفيديو المتداول، ظهرت عشرات الأغنام والماعز وقد لقيت حتفها بينما كان البعض يواجه الموت ويعاني من الجروح الخطيرة التي سببها هجوم الذئب.