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مشهد صادم.. ثور ضخم بجانب السائق والشرطة الأمريكية تعلق (فيديو)

الثور بجانب السائق في السيارة
الثور بجانب السائق في السيارة
أ أ
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في مشهد عجيب وغريب ونادر، قام أحد الأمريكان بقيادة سيارته من نوع فورد، بعد أن وضع بجانبه ثورًا ضخمًا بقرنين كبيرين.

ثور ضخم في سيارة فورد

وفي التفاصيل، يقول مكتب الطوارئ في مدينة نورفولك بولاية نبراسكا الأمريكية، إنه تلقى شكوى من أحد المواطنين، بعد أن رُصدت سيارة يخرج منها ثور بقرنين كبيرين.
وأوضح النقيب في شرطة المدينة تشاد ريمان، أن الأمر لم يستغرق طويلًا حتى تمكنت قوات الأمن من تعقب سيارة الفورد وتوقيفها على الطريق السريع عند مدخل نورفولك.

تجهيز السيارة لنقل الثور

وبعد توقيف السائق لي ماير، اكتشفت الشرطة أنه جهّز السيارة بقيامه بقص سقفها ليوفر مكانًا للثور "هودي دودي"، واستمر في هذا الأمر لسنوات.
كما عمد سائق السيارة على تثبيت لوح حديد بالقرب من مكان ركوب الثور، للتمكن من تثبيته على طول الطريق.
وتم استبدال الباب الجانبي للسيارة بدرابزين معدني يُستخدم عادةً في حظيرة الماشية لتناسب حجم الثور.
كما أظهرت مقاطع فيديو الثور الضخم جالساً في السيارة الصغيرة ويظهر جسمه بالكامل ورأسه وقرونه تبرز من السقف والزجاج الأمامي.

الإعفاء عن السائق

من جانبه، قال الرجل “لم أعرف أن هذه مخالفة، هذا الثور صديقي وأطلقت عليه اسم “هودي دودي”.
وكان ماير قد حصل على جائزة من أحد المعارض، بعدما ظهر مع الثور في السيارة.
وأوضحت الشرطة أن السيارة وركوب الثور بجانب السائق هو أمر فيه العديد من المخالفات المرورية.
إلا أنها قررت مسامحته هذه المرة مع شرط عودته إلى المنزل وعدم استخدام المركبة بهذه الطريقة مرة جديدة.

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