مشاهد مرعبة.. العاصفة فيكا تضرب البحر الأسود وتداهم النزلاء في الفنادق

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أظهرت مقاطع فيديو متداول مشاهد مرعبة للعاصفة "فيكا" التي ضربت البحر الأسود، كما وثق الدمار الهائل الذي سببته العاصفة على مدينة سوتشي الروسية حيث تم احتجاز النزلاء في الفنادق. اضافة اعلان





العاصفة فيكا:

الاضطراب في الأحوال الجوية

تأجيل 35 رحلة جوية





العاصفة "فيكا" تضرب البحر الاسود بقوة دافعة مياه البحر إلى ساحات الفنادق حتى دخلت على النزلاء ومنازل السكان في المدينة.

pic.twitter.com/TrdoEHZM9h سوتشي، روسيا…العاصفة "فيكا" تضرب البحر الاسود بقوة دافعة مياه البحر إلى ساحات الفنادق حتى دخلت على النزلاء ومنازل السكان في المدينة. November 27, 2023

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، اندفاع مياه البحر الأسود بقوة، باتجاه الفنادق ومنازل السكان القريبة، واقتلاعها للأشجار، وتدميرها للعربات المصطفة قبالة سواحله.وتشهد روسيا منذ بداية الأسبوع، موجة من الاضطراب في الأحوال الجوية، تمثلت في انخفاض شديد في درجات الحرارة، وتساقط الأمطار الغزيرة، وهبوب العواصف المحملة بالثلوج، وزيادة كبيرة في سرعة الرياح.وكان مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس"، قد أعلن أن العاصمة موسكو شهدت مساء أمس "عاصفة ثلجية سوداء"، ترافقت مع هطولات غزيرة ووصلت سرعة الرياح حتى 17 مترا في الثانية.وأفادت خدمة "يانكس راسبيساني" الإلكترونية الروسية بأنه تم تأجيل 35 رحلة جوية في مطارات "فنوكوفو" و"دوموديدوفو"و"شيريميتيفو"، بما في ذلك أجّلت 14 رحلة جوية وألغيت 3 رحلات بمطار "فنوكوفو"، كما أجّلت 14 رحلة جوية وألغيت رحلة واحدة بمطار "دوموديدوفو"، وشهد مطار "شيريميتيفو" أيضا تأجيل 7 رحلات جوية.وتشير توقعات خبراء الأرصاد، إلى استمرار تساقط الثلوج طوال الأسبوع في مدن روسية متفرقة، حيث سترتفع درجة الحرارة حتى 3 درجات مئوية فوق الصفر.