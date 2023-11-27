الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو..

مشاهد مرعبة.. العاصفة فيكا تضرب البحر الأسود وتداهم النزلاء في الفنادق

فيضانات باكستان
فيضان أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهرت مقاطع فيديو متداول مشاهد مرعبة للعاصفة "فيكا" التي ضربت البحر الأسود، كما وثق الدمار الهائل الذي سببته العاصفة  على مدينة سوتشي الروسية حيث تم احتجاز النزلاء في الفنادق.اضافة اعلان

العاصفة فيكا:


وأظهر مقطع الفيديو المتداول، اندفاع مياه البحر الأسود بقوة، باتجاه الفنادق ومنازل السكان القريبة، واقتلاعها للأشجار، وتدميرها للعربات المصطفة قبالة سواحله.

 الاضطراب في الأحوال الجوية


وتشهد روسيا منذ بداية الأسبوع، موجة من الاضطراب في الأحوال الجوية، تمثلت في انخفاض شديد في درجات الحرارة، وتساقط الأمطار الغزيرة، وهبوب العواصف المحملة بالثلوج، وزيادة كبيرة في سرعة الرياح.

وكان مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس"، قد أعلن أن العاصمة موسكو شهدت مساء أمس "عاصفة ثلجية سوداء"، ترافقت مع هطولات غزيرة ووصلت سرعة الرياح حتى 17 مترا في الثانية.

تأجيل 35 رحلة جوية


وأفادت خدمة "يانكس راسبيساني" الإلكترونية الروسية بأنه تم تأجيل 35 رحلة جوية في مطارات "فنوكوفو" و"دوموديدوفو"و"شيريميتيفو"، بما في ذلك أجّلت 14 رحلة جوية وألغيت 3 رحلات بمطار "فنوكوفو"، كما أجّلت 14 رحلة جوية وألغيت رحلة واحدة بمطار "دوموديدوفو"، وشهد مطار "شيريميتيفو" أيضا تأجيل 7 رحلات جوية.

وتشير توقعات خبراء الأرصاد، إلى استمرار تساقط الثلوج طوال الأسبوع في مدن روسية متفرقة، حيث سترتفع درجة الحرارة حتى 3 درجات مئوية فوق الصفر.


اقرأ أيضا

ا
6:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

حيلة لا تصدق.. كوبرا في وضع الهجوم يختبأ من شبان في رحلة برية

h
10:51 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

مشهد مذهل للحلزون.. 100 بيضة كل 30 ثانية

ذئب
8:03 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

ذئب يتجول حول خيمة مواطن في البر.. ماذا حدث؟

مساحات خضراء
7:20 م السبت، 25 نوفمبر 2023

بعد هطول الأمطار.. تصوير جوي من ربيع طريق مكة - المدينة السريع

اقرأ أيضا

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال بريدة

فيديو مذهل لطائر يغلق ويفتح "صنبور الماء" ليروي ظمأه

شاهد.. بروق شديدة تضيء السماء شمال شرق القصيم

ليس سويسرا ولا هولندا.. فيديو متداول لمشهد مبهج من جازان

شاهد.. هطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فيديو
12:54 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

لن تصدق ما فعله غراب لأجل تجهيز وجبة غذائية له (فيديو)

صواعق المظيلف
12:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار وصواعق جنوب شرق المظيلف

سيول المجمعة
9:47 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

ا
7:58 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

مشهد مذهل.. عاصفة عاتية تشطر سفينة لنصفين (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غزة - فلسطين
7:53 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

نيويورك تايمز تفضح دولة الاحتلال.. ماذا عن إسقاط قنابل بأوزان 2000 رطل على غزة؟

بدء سريان الهدنة
7:20 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

الطلاق 3
7:09 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

إحصائية صادمة.. 9 حالات طلاق في الساعة بدولة عربية

جواز السفر الجديد
7:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. ماذا تفعل إذا ضاع جواز السفر؟ (تفاصيل)

حساب المواطن
6:25 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

ا
6:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

حيلة لا تصدق.. كوبرا في وضع الهجوم يختبأ من شبان في رحلة برية