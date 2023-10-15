مشاهد لجريان وادي ليه بمكة المكرمة

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيل سد وادي ليه جنوب الطايف بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.





سيول وادي ليه اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



🔴



سيل سد وادي ليه الان جنوب الطايف



من صلاح الجعيد



_____________

لمزيد من التغطية

حياكم الله على سناب اخبار المطر .. الرابط👇https://t.co/VqrxCLZ2DN pic.twitter.com/SylYQ4RNMx — عبدالعزيز الثبيتي (@1984_asd) October 15, 2023

ووثق المقطع، جريان سيول وادي ليه بعد هطول الأمطار على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.