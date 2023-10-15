الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد لجريان وادي ليه بمكة المكرمة

شلالات وادي ليه
سيول وادي ليه
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيل سد وادي ليه جنوب الطايف بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.

سيول وادي ليهاضافة اعلان


ووثق المقطع، جريان سيول وادي ليه بعد هطول الأمطار على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية


تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.


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