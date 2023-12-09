مشاهد لجريان السيول بجبل النور في مكة المكرمة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيول جبل النور في منطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.





جريان السيول بجبل النور اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



📍 سيول جبل النور#مكه_المكرمة

السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

9 ديسمبر 2023 م#وسم_1445

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. pic.twitter.com/Us059RErqZ — طقس (@tqqs) December 9, 2023

وأظهر مقطع فيديو سيول هادرة في جبل النور، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتشهد منطقة مكة المكرمة حالة مطرية غزيرة، كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر بشأن استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الـ 11 مساء خاصة على الجموم.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.