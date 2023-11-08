مشاهد تأسر العقول.. السيل يمتزج بمياه البحر في جازان

جريان سيول وادي ريم اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



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تمازج ماء السيل بماء البحر في مشهد رباني بديع فسبحان الله الخالق الذي احسن كل شيء



سيل وادي ريم يدخل #البحر_الأحمر بمركز #الشقيق منطقة #جازان #السعودية https://t.co/Z1B6Ewo7A5



🔽🔽🔽🔽🔽 pic.twitter.com/ep7rD5P179 — ماجد القحطاني | Majed AI Qahtani (@maj_q99) November 7, 2023

وثق مقطع فيديو متداول مشاهد مذهلة من الأجواء لامتزاج مياه السيول بمياه البحر بمركز الشقيق في منطقة جازان.وتفصيلا، انطلقت سيول وادي ريم بمركز الشقيق في جازان، تشق طريقها لتلتقي وتمتزج بمياه البحر في مشهد يعكس إبداع صنع الخالق سبحانه وتعالى.وشهدت العديد من الأحياء في منطقة جازان خللال الفترة الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتشهد معظم المناطق في المملكة حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول ورياح نشطة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل الحالة الجوية وفقا لتوقعات الأرصاد جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض .