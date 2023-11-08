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مشاهد تأسر العقول.. السيل يمتزج بمياه البحر في جازان

سيول وادي ريم
سيول وادي ريم
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وثق مقطع فيديو متداول مشاهد مذهلة من الأجواء لامتزاج مياه السيول بمياه البحر بمركز الشقيق في منطقة جازان.

جريان سيول وادي ريماضافة اعلان


وتفصيلا، انطلقت سيول وادي ريم بمركز الشقيق في جازان، تشق طريقها لتلتقي  وتمتزج بمياه البحر في مشهد يعكس إبداع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

وشهدت العديد من الأحياء في منطقة جازان خللال الفترة الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتشهد معظم المناطق في المملكة حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول ورياح نشطة.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية وفقا لتوقعات الأرصاد جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض .


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