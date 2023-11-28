الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاهد تأسر العقول.. أجواء ربيع غرب مكة بعد الحالة المطرية

ربيع غرب مكة
ربيع غرب مكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يشرح الصدور لأجواء ربيع أحياء غرب مكة المكرمة، بعد الحالة المطرية على المنطقة.

أعشاب ومساحات خضراءاضافة اعلان


وأظهر المقطع، لقطات تأسر العقول لحدائق وحشائق وسهول غرب مكة اليانعة وأشجارها المثمرة والمساحات الخضراء على مد البصر، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى -، إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .

ربيع غرب #مكة_المكرمة عصر اليوم #الاثنين الموافق ١٤٤٥/٥/١٣ 🌿🌿

اقرأ أيضا

فيضانات باكستان
7:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

مشاهد مرعبة.. العاصفة فيكا تضرب البحر الأسود وتداهم النزلاء في الفنادق

ا
6:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

حيلة لا تصدق.. كوبرا في وضع الهجوم يختبأ من شبان في رحلة برية

h
10:51 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

مشهد مذهل للحلزون.. 100 بيضة كل 30 ثانية

ذئب
8:03 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

ذئب يتجول حول خيمة مواطن في البر.. ماذا حدث؟

اقرأ أيضا

بعد هطول الأمطار.. تصوير جوي من ربيع طريق مكة - المدينة السريع

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال بريدة

فيديو مذهل لطائر يغلق ويفتح "صنبور الماء" ليروي ظمأه

شاهد.. بروق شديدة تضيء السماء شمال شرق القصيم

ليس سويسرا ولا هولندا.. فيديو متداول لمشهد مبهج من جازان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساحات خضراء 7:20 م السبت، 25 نوفمبر 2023

بعد هطول الأمطار.. تصوير جوي من ربيع طريق مكة - المدينة السريع

شلالات 5:52 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات طريق الحرة شمال مكة المكرمة

اقرأ أيضا

أمطار وبرد في الطائف
7:54 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

شاهد.. هطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

فيديو
12:54 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

لن تصدق ما فعله غراب لأجل تجهيز وجبة غذائية له (فيديو)

صواعق المظيلف
12:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار وصواعق جنوب شرق المظيلف

سيول المجمعة
9:47 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الدفاع
1:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي

الضمان الاجتماعي المطور
12:01 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق المتوسط
11:12 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تقرير أمريكي يفجر مفاجأة.. ماذا حدث لـ 13 طائرة في قواعد واشنطن بدولة عربية؟

طائرة هليكوبتر- الامارات
11:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة

ابشر
10:54 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

مساند
10:01 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تم رفض طلب التأشيرة فما هي حالة الاستقدام؟ مساند يوضح