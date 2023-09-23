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مختص يكشف طريقة بسيطة لعلاج التهابات العين باستخدام العسل

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خبير في تربية النحل
أ أ
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وثق محمد قاسم المجددي، خبير تربية النحل في الكويت، مقطع فيديو يوضح خلاله طريقة بسيطة للقضاء على الميكروبات والبكتريا والفطريات داخل العين.

عسل سدر:اضافة اعلان


وأضاف: "عندما يكون لدي أي مشكلة في العين أو حتى جروح، أحضر عسل سدر وماء مقطر من الصيدلية وأخلطهما معا".

وتابع : بعد ذلك أضع قطرة أو قطرتين في كل عين وبعد يومين تشعر بالفرق لن تجد أي ميكروبات أو فطريات وستكون عينك رطبة.

فوائد محتملة:

وهناك بعض الفوائد المحتملة للاستفادة من العسل في العناية بالعين والمناطق المحيطة بها:

1. تهدئة الجفاف والتهيج: يمكن استخدام قطرات العسل المخففة بالماء للتهدئة وترطيب العين في حالة الجفاف أو التهيج البسيط. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامها واتباع التعليمات الصحيحة.

2. تقليل الانتفاخ والهالات السوداء: يمكن استخدام مزيج من العسل والماء الدافئ أو الشاي الأخضر لتطبيقه على الجفنين كقناع لتقليل الانتفاخ وتفتيح الهالات السوداء.

3. مكافحة العدوى: العسل له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا. ومع ذلك، ينبغي استخدام المستحضرات الطبية المعتمدة التي تحتوي على تركيزات مناسبة من العسل لعلاج العدوى البسيطة في العين.

يجب أن يتم استخدام العسل في العناية بالعين بحذر شديد وفقًا لتوجيهات الطبيب أو الصيدلي المؤهل، فقد يكون هناك حاجة إلى استشارة أخصائي العيون لتقييم الحالة وتقديم العناية الملائمة.


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