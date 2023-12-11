متداول.. شجاعة شاب تمنع نشوب حريق في حفر الباطن

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سارع شاب إلى إطفاء حريق داخل كافيه في منطة حفر الباطن، وفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
ويظهر المقطع الشاب الذي كان برفقته مجموعة من الأصدقاء على ما يبدو وهو يبادر لإطفاء النار المشتعلة قبل أن يمتد اللهب.
بينما يسمع صوت شاب آخر وهو يسأل عن مكان طفاية الحريق.
وتمكن الشاب في النهاية من السيطرة على الحريق، وسط إشادات من رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على حسن تصرفه وسرعة بديهته.
متداول :— WHR (@whrumor) December 11, 2023
شاب يتدخل بشجاعة ويمنع اندلاع حريق في حفر الباطن pic.twitter.com/b6JPi3Igte