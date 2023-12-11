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متداول.. شجاعة شاب تمنع نشوب حريق في حفر الباطن

حريق
أرشيفية
أ أ
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سارع شاب إلى إطفاء حريق داخل كافيه في منطة حفر الباطن، وفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. 
ويظهر المقطع الشاب الذي كان برفقته مجموعة من الأصدقاء على ما يبدو وهو يبادر لإطفاء النار المشتعلة قبل أن يمتد اللهب. اضافة اعلان
بينما يسمع صوت شاب آخر وهو يسأل عن مكان طفاية الحريق.
وتمكن الشاب في النهاية من السيطرة على الحريق، وسط إشادات من رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على حسن تصرفه وسرعة بديهته. 
 

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