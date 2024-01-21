ما الفرق بين الورع والزهد وأيهما أفضل؟.. "الخثلان" يجيب

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الفرق بين الزهد والورع وأيهما أفضل من الآخر.





الفرق بين الورع والزهد: اضافة اعلان



الخثلان يكشف عن أعظم سبب لصلاح الذرية



وقال في مقطع فيديو ‘إن الورع معناه ترك ما يخاف ضرره في الآخرة بينما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة.وأضاف: يتبين أن الزهد أعظم درجة من الورع لأنه يتضمن ما يخاف ضرره وما لا يخاف ضرره مما لا ينفع.وتابع: يقتصر الورع على ترك ما يخافه ضرره في الآخرة، فالزاهد أفضل من الورع.في وقت سابق، كشف "الخثلان" عن أعظم سبب لصلاح الذرية، حيث أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن أعظم سبب لصلاح الذرية هو الدعاء، مع بذل أسباب الهداية من التربية الصالحة ونحو ذلك.وأضاف أنه على الوالدين أن يدعوا الله تعالى للأبناء بالهداية، لأن الإنسان مها بذل من أسباب صلاح الذرية، ولم يرد الله هدايتهم فلن يهتدوا.وأشار إلى أن سيدنا نوح عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، لم يستطع أن يهدي ابنه الذي لم يرد الله عز وجل له الهداية.