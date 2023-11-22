ليس سويسرا ولا هولندا.. فيديو متداول لمشهد مبهج من جازان

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تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر مشهدا مبهجا في منطقة الفطيحة بجازان.
أبقار ترعى في جازان:
وحظي مقطع الفيديو الذي تم تداوله بإعجاب شديد بين النشطاء، الذين وصفوه بأنه يفوق سويسرا والريف الأوربي.
وأوضح أحد النشطاء أن المقطع في الفطيحة بجازان، والذي يظهر مجموعة من الأبقار تشرب وتسرح في جو مفعم بالحيوية والنشاط وراحة للنفس.
كما أظهر الفيديو قطيعا من البقر يتناول من عشب الأرض الأخضر الذي نبت بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ويرتوي من مياه الوادي.
صاعقة في سماء الأحساء:
وفي سياق موازٍ، وفي وسط التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، ضربت صاعقة مفاجئة سماء محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية وسط فزع المارة بأحد الأحياء.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت صاعقة قوية مدينة الأحساء بالشرقية وسط أمطار ورياح وتكون يحب رعدية وبرق شديد.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر:
ودعا الدفاع المدني حينها، إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
هذا المقطع والجمال ليس في سويسرا !!— يحيى رياني (@ryany_2015) November 20, 2023
ولا واحات أوروبا الساحرة
بل في السعودية
جازان تحديداً
فقط تأمل 😍 pic.twitter.com/w5knbt6Yr7