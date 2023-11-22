ليس سويسرا ولا هولندا.. فيديو متداول لمشهد مبهج من جازان

أبقار ترعى في جازان:



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صاعقة في سماء الأحساء:



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر:





ولا واحات أوروبا الساحرة



بل في السعودية

جازان تحديداً



فقط تأمل 😍 هذا المقطع والجمال ليس في سويسرا !!ولا واحات أوروبا الساحرةبل في السعوديةجازان تحديداًفقط تأمل 😍 pic.twitter.com/w5knbt6Yr7 November 20, 2023

تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر مشهدا مبهجا في منطقة الفطيحة بجازان.وحظي مقطع الفيديو الذي تم تداوله بإعجاب شديد بين النشطاء، الذين وصفوه بأنه يفوق سويسرا والريف الأوربي.وأوضح أحد النشطاء أن المقطع في الفطيحة بجازان، والذي يظهر مجموعة من الأبقار تشرب وتسرح في جو مفعم بالحيوية والنشاط وراحة للنفس.كما أظهر الفيديو قطيعا من البقر يتناول من عشب الأرض الأخضر الذي نبت بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ويرتوي من مياه الوادي.وفي سياق موازٍ، وفي وسط التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، ضربت صاعقة مفاجئة سماء محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية وسط فزع المارة بأحد الأحياء.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت صاعقة قوية مدينة الأحساء بالشرقية وسط أمطار ورياح وتكون يحب رعدية وبرق شديد.ودعا الدفاع المدني حينها، إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.