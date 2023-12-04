الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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فيديو

لحظة ضرب صاعقة لأحد المنازل في حي الريان بجدة

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الصاعقة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة ضرب صاعقة أحد المنازل في حي الريان بجدة.

صاعقة تضرب منزلا بقوة:


وخلال الفيديو تضرب الصاعقة المنزل بقوة ويرصد أحد الأشخاص تلك اللحظة من المبنى المجاور.اضافة اعلان

أمطار على الرياض

في وقت سابق، توقع محلل الأرصاد الجوية عادل قازنلي حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتفصيلا، توقع قازنلي، في تصريحات للإخبارية : "حالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وغرب المملكة حتى الغد".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاهـ مضيق باب المندب.

كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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