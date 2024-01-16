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لحظة سقوط طائرة على طريق سريع في دولة بأمريكا الجنوبية (فيديو متداول)

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سقوط الطائرة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة تحطم طائرة صغيرة وسقوط على طريق في دولة تشيلي وذلك أثناء قيامها بمهمة.

تحطم طائرة في دولة تشيلي:اضافة اعلان


وتحطمت طائرة S2R-T660 تابعة للهيئة الوطنية للغابات في مدينة تلكا بعدما اصطدم جناحها بخط كهرباء، ما أدى إلى مقتل الطيار وإصابة 4 أشخاص على الأرض.

وقالت المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية في تشيلي، إن “طائرة من طراز Ayres Trush S2R-T تابعة لشركة Air Andes SPA تحطمت حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي على طريق سريع بالقرب من مطار Panguilemo في مدينة تلكا أثناء قيامها بعملية إطفاء”.

الطيار توفى متأثرا بجراحه:


وأضافت لاحقا أن الطيار، الذي كان توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث.

وقبل أيام، أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل تشيلي.

زلزال تشيلي على عمق 35 كيلومترًا

وبحسب المركز الوطني، تم تسجيل الهزات في الساعة 20.48 بالتوقيت المحلي (02.48 الخميس بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترا غرب مدينة تونجوي وبعمق 35 كيلومترًا.

بينما أوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وتقع تشيلي على ما يسمى "حلقة النار" حول المحيط الهادئ، ما يجعلها واحدة من أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم.











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