الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد

لحظة انفجار بطارية هاتف في وجه تقني

Screenshot_2023-10-01-02-28-51-02_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
لحظة الانفجار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيدية لحظة انفجار بطارية هاتف داخل أحد محلات الصيانة في إسطنبول.

انفجار البطارية:



ويظهر الفيديو انفجار البطارية في وجه تقني كان يحاول إصلاحها هاتف أحضره أحد الزبائن.اضافة اعلان

وتسبب ذلك في حدوث حالة من الزعر والخوف كما يتضح بالفيديو.

أسباب انفجار الهواتف

ولعّل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار بطاريات الهواتف لا سيما "الآيفون"، هي وضع المستخدم للجهاز في جيبه الخلفي والجلوس عليه في الوضعية نفسها.

ومن الممارسات الخاطئة أيضًا، وضع الهاتف على الشاحن مدة طويلة، وحتى بعد اكتمال الشحن، أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء عملية شحن الجهاز.

إجراءات احترازية


ولمنع تعرض بطارية هواتفكم الذكية من الانفجار، ينصح الخبراء التقنيون بفصل الشاحن بعد الانتهاء من الشحن، وعدم تركه مربوطًا بالقابس الكهربائي.

كما يوصي المتخصصون باستخدام الشواحن الأصلية التي تنتجها الشركات المصنعة للهاتف مثل شاحن "أبل" الأصلي لهواتف "آيفون"، والابتعاد عن الشواحن المقلدة.

بالإضافة إلى ذلك، على المستخدم التأكد من إبقاء هاتفه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.


اقرأ أيضا

Screenshot_2023-10-01-01-53-12-31_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329
2:31 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

هروب أسد البحر في ولاية أمريكية اجتاحتها الفيضانات

أمطار العيص
7:01 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار وتساقط البرد على أحياء جنوب غرب العيص

فيديو
2:41 م السبت، 30 سبتمبر 2023

وثبة قناص.. قفزة تفوق الوصف لنمر عند اصطياده تمساحا (فيديو)

الفيديو
8:11 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لآيات للمتوسمين".. اقتلاع باب حديد في فاجعة درنة وصمود "آية الكرسي"

اقرأ أيضا

أشجار رعدية.. شاهد ماذا فعلت البروق في سماء مكة؟

فيديو متداول.. تصادم مروع لسيارة مع مركبات بطريق عام

مشهد مهيب.. آلاف العراقيين يشيعون ضحايا حريق قاعة الحمدانية

فيديو جديد لاحتراق قاعة الأفراح العراقية.. والحصيلة الأولية للحادث

"ويخلق ما لا تعلمون".. ظهور حيوان هجين بين الكلب والثعلب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

فيديو
12:24 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

شاهد.. كلب يسطو على قارب ويسرق المحفظة والطعام

WhatsApp Image 2023-09-26 at 1.04.14 AM
1:10 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

نجاة طفل من موت محقق في اللحظة الاخيرة (فيديو متداول)

WhatsApp Image 2023-09-25 at 11.11.01 PM
11:13 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أب يُفاجىء ابنه بحضوره للمسيرة .. شاهد ردة فعله

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

HUAWEI WATCH GT 4
4:11 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

بمواصفات أكثر تفردًا.. هواوي تكشف عن ساعتها الذكية "WATCH GT 4"

زراعة شريحة في دماغ رجل
3:44 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

الأولى في العالم.. زراعة شريحة في دماغ رجل تحوله من الشلل إلى الحركة

هيئة تقويم التعليم
1:41 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

"تقويم التعليم" تحدد موعد بدء اختبارات أعمال السنة والشفهية والتحريرية

مسجد الصلاة الأذان
11:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

الأحد 16 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

الميزانية
11:11 م السبت، 30 سبتمبر 2023

"المالية" تعلن البيان التمهيدي للميزانية: 1,251 مليار ريال نفقات وإيرادات بـ 1,172 مليار

الامن السيبراني
10:27 م السبت، 30 سبتمبر 2023

هل يمكن للذكاء الاصطناعي اختراق بيانات الحسابات البنكية المحفوظة على الجوالات