لحظة انفجار بطارية هاتف في وجه تقني

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وثق مقطع فيدية لحظة انفجار بطارية هاتف داخل أحد محلات الصيانة في إسطنبول.





انفجار البطارية:

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أسباب انفجار الهواتف





ولعّل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار بطاريات الهواتف لا سيما "الآيفون"، هي وضع المستخدم للجهاز في جيبه الخلفي والجلوس عليه في الوضعية نفسها.





ومن الممارسات الخاطئة أيضًا، وضع الهاتف على الشاحن مدة طويلة، وحتى بعد اكتمال الشحن، أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء عملية شحن الجهاز.



إجراءات احترازية







ولمنع تعرض بطارية هواتفكم الذكية من الانفجار، ينصح الخبراء التقنيون بفصل الشاحن بعد الانتهاء من الشحن، وعدم تركه مربوطًا بالقابس الكهربائي.





كما يوصي المتخصصون باستخدام الشواحن الأصلية التي تنتجها الشركات المصنعة للهاتف مثل شاحن "أبل" الأصلي لهواتف "آيفون"، والابتعاد عن الشواحن المقلدة.











#يني_شفق pic.twitter.com/RdpKACj8pg كاميرات المراقبة داخل أحد محلات الصيانة في #إسطنبول ترصد لحظة #انفجار بطارية هاتف محمول بوجه تقني كان يحاول إصلاحها هاتف أحضره أحد الزبائن، الأمر الذي أحدث حالة من الزعر والخوف كما يتضح بالفيديو. #تابع September 30, 2023 بالإضافة إلى ذلك، على المستخدم التأكد من إبقاء هاتفه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ويظهر الفيديو انفجار البطارية في وجه تقني كان يحاول إصلاحها هاتف أحضره أحد الزبائن.وتسبب ذلك في حدوث حالة من الزعر والخوف كما يتضح بالفيديو.