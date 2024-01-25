في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 سودانيين من الموت عطشا في صحراء عربية

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" لحظة إنقاذ عدد من السودانيين ، الذين اقتربوا من الموت عطشا في إحدى الصحاري بليبيا.





إنقاذ سودانيين في ليبيا: اضافة اعلان



وبحسب ما وثقه مقطع الفيديو المتداول، فقد أظهر نجاح شباب ليبيين في العثور على سوداني فقد في الصحراء.ويظهر مقطع الفيديو، أنه بعد إنقاذه طلب منهم البحث عن إخوانه، وتم إنقاذهم جمعيا بعد البحث عنهم.أيضا أظهر الفيديو عددا من الشباب الليبيين يسيرون بسيارتين وسط الصحراء، وعثروا على سوداني يجلس على الأرض وبدا عليه التعب والإرهاق.وعند الوصول إليه ردد الشباب الليبيون عبارة "الله اكبر"، حيث اطمأنوا على الرجل السوداني وقدموا له عصيرا.فيما طلب منهم السوداني البحث عن إخوانه، واستجاب له الشباب وعثروا على إخوانه وبحوزتهم عدد من الأغنام التي كانوا يرعونها في الصحراء.ومن شدة الفرح أقدم الرجل السوداني على ذبح عدد من الأغنام تكريما للشباب الذين قاموا بإنقاذه هو وإخوانه من موت محقق.