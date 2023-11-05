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فيديو يوثق حادثا مروعا لانقلاب "جيب" على طريق سريع

حادث
الحادث
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التقطت كاميرا مراقبة لإحدى المركبات ، تعرض سيارة " جيب " لحادث تصادم بمركبة أخرى على طريق سريع، بسبب اختلال عجلة القيادة .

انقلاب جيب:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو قائد السيارة الجيب وهو يسير بسرعة على طريق سريع وعندما حاول السير على جانب الطريق أثناء مرور سيارة خلفه ، اختلت عجلة القيادة واصطدم بها .


وتسبب اختلال عجلة القيادة في  انقلاب المركبة على جانبها وسط الطريق بطريقة مروعة.

انقلاب سيارة في الرياض:


وفي مقطع فيديو سابق، تداوله  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق أيضا لحظة انقلاب سيارة عدة مرات بسبب التفحيط على أحد الطرق  في العاصمة الرياض.


ووثق مقطع الفيديو الذي تم تداوله قدوم السيارة بسرعة عالية وسط اصطفاف عدداً من السيارات الأخرى على جانبي الطريق ثم قام قائدها بالتفحيط.

وعلى ما يبدو لم يتمكن قائد السيارة من السيطرة عليها، لتنقلب عدة مرات على الطريق ويتصاعد منها الدخان، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وشوهدت السيارة وهي محطمة بسبب قوة الحادث، ولكنها لا تزال تعمل وتسير، حيث قادها أحد الأشخاص بعد الانقلاب.

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