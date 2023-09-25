الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو يوثق أجمل مشهد من الاحتفال باليوم الوطني

جموع تؤدي الصلاة
جموع تؤدي الصلاة
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفوه بأنه من أجمل مشاهد الاحتفال باليوم الوطني الـ93.

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وأظهر الفيديو آلاف المحتشدين في الشوارع وهم يصطفون ويؤدون صلاة العشاء، حيث كان صوت الإمام في قراءة القرآن يجذب المستمعين لعذوبته وجماله.

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو رجلا مسنا وهو يمسك بمسدس رشاش خاص بالأطفال احتفالا باليوم الوطني ٩٣ .

يلعب بالمسدس مثل الأطفال:


وكان الرجل بجانب امرأة في السيارة حين ظهر وهو يمسك بالمسدس الرشاش، وبدا وكأنه يلعب مثل الأطفال.

وأظهر الفيديو الرجل وكأنه طفل صغير يلهو في يوم احتفال، فيما بدا الخجل على المرأة التي كانت تجلس بجانبه.

وبعدما انتهى من احتفاله بتلك الطريقة الساخرة، غادر الرجل المسن المكان فيما استمرت الاحتفالات باليوم الوطني.

ويظهر أن الرجل المسن كان يداعب بعض الأطفال خارج السيارة ويشاركهم الفرحة بتلك المناسبة.

المرسوم الملكي في 23 سبتمبر 1932

وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.

ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة.

وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.

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