فيديو نادر للعثيمين: نصائح لمن يتكرر معه النوم عن صلاة الفجر

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في مقطع فيديو نادر، كشف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، عن نصائح غالية لم يتكرر معه النوم عن صلاة الفجر. اضافة اعلان





نصائح لمن يتكرر معه النوم عن صلاة الفجر



ضرورة استعمال المنبه



حكم من يتعمد تأخير الصلاة



#صلاة_الفجر



نصائح لمن يتكرر معه النوم عن صلاة الفجر نصائح لمن يتكرر معه النوم عن صلاة الفجر pic.twitter.com/w826kKyF1c October 31, 2023

وأوضح رحمه الله، أن من أراد الحفاظ على الصلاة في وقتها خاصة صلاة الفجر، عليه أولًا أن ينام مبكرًا.وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، لأجل أن ينام مبكرًا، حتى يستيقظ مبكرًا لصلاة الفجر في وقتها.وبيّن رحمه الله، أنه لابد من استحضار النية قبل النوم بأن ينوي ويعزم ويصمم على الاستيقاظ لصلاة الصبح مع الجماعة، وحينئذ سوف يسهل عليه القيام.وأكد أن استعمال آلة المنبه من الضروريات، بأن يستعملها الإنسان لتنبهه للصلاة خاصة صلاة الفجر، كما يمكن وضع الجوال قريبًا جدًا عند النوم حتى يكون عونًا له للاستيقاظ لصلاة الفجر.ولفت إلى أنه على الإنسان أن يأخذ بكافة الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في وقتها، ومن عوّد نفسه الكسل فإنه لا يزال كسلانًا.وشدد على أن من تعمد أداء الصلاة في غير وقتها، فهي عليه مردودة وغير مقبولة ولو صلى ألف صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".