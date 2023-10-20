فيديو نادر.. الشيخ العثيمين يكشف عن الصدقة التي تزيد المال

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في مقطع فيديو نادر، كشف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، عن الصدقة التي تزيل من مال العبد.





الصدقة التي تزيد من المال



على المسلم أن لا يؤخر الصدقة



ما هي الصدقة الجارية؟





هذه هي الصدقة التي تزيد المال.. فضلوه وطبقوه وانشروه بن عثيمين :هذه هي الصدقة التي تزيد المال.. فضلوه وطبقوه وانشروه pic.twitter.com/xebvNqQ8WZ October 16, 2023

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