السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو نادر.. الشيخ العثيمين يكشف عن الصدقة التي تزيد المال

upload1598213775994
الشيخ بن عثيمين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في مقطع فيديو نادر، كشف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، عن الصدقة التي تزيل من مال العبد.

الصدقة التي تزيد من المال

وأوضح الشيخ رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الصدقة أفضل؟، فقال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا.. ولفلان كذا، وقد كان لفلان".

على المسلم أن لا يؤخر  الصدقة

وبين أن معنى ذلك، أن المسلم لا يمهل ويؤخر الصدقة حتى يأتيه الموت وهو غافل، مشيرًا غلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ما نقصت صدقة من مال".
وأكد أن هذه أفضل صور الصدقة التي تزيد المال، قد تنقصه كما ولكن قطعًا تزيد الصدقة من المال كيفًا وأجرًا عن الله عز وجل.

ما هي الصدقة الجارية؟

وعلى موقعه الرسمي، ذكر الشيخ رحمه الله، أن الصدقة الجارية مثل أن يبني مسجداً يصلي المسلمون فيه، أو يبني بيتاً للمساكين يسكنونه، أو يطبع كتباً ينتفع المسلمين بها، أو يوقف أرضاً يكون مغلها للفقراء.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

الحادث
7:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مشهد مروع لشاب كويتي انقلبت عليه شاحنة.. كيف كانت نهايته؟

افعى
9:56 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

فيديو مرعب.. شاب يغسل رأس كوبرا بيديه

فيديو
1:14 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أول ظهور للشاب المصاب في حادث "اقتحام العمارة بدراجة مندوب التوصيل"

ذئب
5:49 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مشهد صادم.. ذئب يتجول داخل مستوصف بدولة خليجية

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وتدفق الشلالات بالطائف

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال شرق جازان

مشاهد لجريان وادي ليه بمكة المكرمة

شاهد.. هطول الأمطار على طريق الشفا الطائف

شاهد.. أمطار وتساقط حبات برد على الريث شمال جازان

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

57568586ع7765ف 9:03 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"العثيمين" في فيديو نادر: الحريق شهيد وإذا كان من رجال الإطفاء فهو أشد ثوابًا

اقرأ أيضا

أمطار وسيول
8:49 م السبت، 14 أكتوبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبرد غرب محايل عسير

توصيل طلبات
9:56 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

فيديو يوثق نهاية مروعة.. شاب طلب من سائق التوصيل تجربة لدراجة نارية

أمطار الحرث
7:28 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

شاهد.. حالة مطرية غزيرة بمحافظة الحرث

التيمم
11:04 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

شاهد.. مُعلم يشرح للطلاب كيفية التيمم بشكل عملي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F85oPp2X0AAasAX
9:57 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بمكة وهذه المناطق.. تحذير عاجل من شبورة وضباب لـ 8 صباحًا

أهم 10
9:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
8:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
7:02 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية