فيديو نادر.. الشيخ العثيمين يكشف عن الصدقة التي تزيد المال

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في مقطع فيديو نادر، كشف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه
الله تعالى، عن الصدقة التي تزيل من مال العبد.
الصدقة التي تزيد من المالوأوضح الشيخ رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الصدقة
أفضل؟، فقال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا
بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا.. ولفلان كذا، وقد كان لفلان".
على المسلم أن لا يؤخر الصدقةوبين أن معنى ذلك، أن المسلم لا يمهل ويؤخر الصدقة حتى يأتيه الموت وهو
غافل، مشيرًا غلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ما نقصت صدقة من
مال".
وأكد أن هذه أفضل صور الصدقة التي تزيد المال، قد تنقصه كما ولكن قطعًا تزيد الصدقة من المال كيفًا وأجرًا عن الله عز وجل.
ما هي الصدقة الجارية؟وعلى موقعه الرسمي، ذكر الشيخ رحمه الله، أن الصدقة الجارية
مثل أن يبني مسجداً يصلي المسلمون فيه، أو يبني بيتاً للمساكين يسكنونه، أو يطبع كتباً
ينتفع المسلمين بها، أو يوقف أرضاً يكون مغلها للفقراء.
بن عثيمين :— فوائد صورة ومقطع (@mm36996) October 16, 2023
هذه هي الصدقة التي تزيد المال.. فضلوه وطبقوه وانشروه pic.twitter.com/xebvNqQ8WZ