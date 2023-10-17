فيديو مرعب.. شاب يغسل رأس كوبرا بيديه

شاب يغسل رأس كوبرا:

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الكوبرا العربية في سلطنة عمان:

الكوبرا العربية أشرس الثعابين:

وثق مقطع فيديو تم تداوه على منصة "إكس" - تويتر سابقا- مشهدا يفوق الوصف لشاب يقوم بغسل رأس كوبرا.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام الشاب بغسل رأس الكوبرا في حجرة ضيقة، ووضع يده على رأسها الضخم وجسدها الطويل.أيضا يظهر الفيديو استسلام الأفعى للشاب كما أنها حاولت عض الكوب الذي يقوم بغسلها من خلاله، لكنه ظهر غير مكترث بها.وفي سياق آخر وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لظهور الأفعى العربية في إحدى ولايات سلطنة عمان.وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الذي التقطته عدسة "محمد البوسعيدي"، الكوبرا العربية شديدة السمية، والتي تعيش في ظفار.وأوضح أن الكوبرا العربية تمتلك سما يهاجم الجهاز العصبي ولديها أنياب أمامية ثابتة يصل طولها إلى 190 سم.وتعتبر الكوبرا العربية واحدة من أخطر وأشرس الثعابين السامة في المملكة، ويُعتبر سمها قاتلًا حيث يهاجم الجهاز العصبي للإنسان وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70 كغم حوالي 15-20 ملغم.وأوضح أحد الخبراء أن الثعابين تنقسم إلى ثلاثة أقسام "سام جدًا ومتوسط السمية وغير سام".ويقدر عددها في المملكة بنحو 56 نوعًا، وتنتشر هذه الثعابين على حسب التوزيع الجغرافي لكل نوع فمنها ما يعيش في الصحاري الرملية مثل أم جنيب المقرنة السامة والصل الأسود السام وأيَضا الكوبرا الكاذبة متوسطة السمية والثعبان الدساس غير السام.كما أن منها ما يعيش في السهول والأودية العشبية مثل أفعى الأهرم السامة وشبيه القط متوسط السمية والأرقم غير السام.ومنها ما يكون في الجبال وفي أوديتها الجارية بالمياه مثل الكوبرا العربية السامة والأسود الخبيث السام والأفعى النفاثة السامة والأنيق غير السام والصخري غير السام وغيرها من أنواع الثعابين.