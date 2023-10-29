فيديو مذهل لسائق محترف.. أنقذ محصول 50 فدانا من حريق هائل

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لسائق جرار زراعي، والذي تمكن من إنقاذ مزرعة على ما يبدو من القمح من حريق هائل.





حريق هائل بمزرعة:

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وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر الفيديو حريقا هائلا قد اشتعل في مزرعة واسعة، في محصول على ما يبدو كان جاهزا للحصاد.وبسرعة بديهة قام سائق جرار زراعي بحرث مسافة بين مكان الحريق وبقية المحصول حتى يتم فصل النار المشتعلة بينهما وتقليل الخسائر بأكبر قدر ممكن.وبحسب ما تم تداوله ، فقد خاطر مزارع بحياته لوقف حرائق الغابات باستخدام جرار، لإنقاذ محصول من المؤكد أنه لم يتم حصاده ولكن يبدو أنه كان جاهزًا للحصاد.وتداول نشطاء أن مقطع الفيديو كان في مقاطعة ويلد والتي تنتج معظم الحبوب في ولاية كولورادو.وتعتبر منطقة ذات قيمة عالية للمزارعين، حيث أنقذت استجابة هوارد الجريئة ما يقدر بنحو 50 فدانًا من حقل القش الذي تبلغ مساحته 80 فدانًا.