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فيديو مثير .. لن تصدق ما فعله أطباء أثناء إجراء عملية جراحية بالهند

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غرفة العمليات
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في واقعة نادرة الحدوث، وثقها  مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، أظهر جدلا ونقاشا حاد في غرفة عمليات بالهند.

شجار بغرفة عمليات:
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 ويظهر الفيديو حدثا خارجا عن المألوف داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة لمريض في الهند.

وبحسب مقطع الفيديو فقد وقع جدال ونقاش بين طبيبين أثناء إجراء العملية الجراحية للمريض.

ووثق الفيديو أيضا قيام الطبيب الذي يجري العملية بالوقوف وترك المريض بعدما اشتد النقاش بينهما داخل غرفة العمليات.

مشاجرة بين أطباء:

وفي واقعة مماثلة وقعت أيضا بالهند، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لمشاجرة بين طبيبين داخل غرفة عمليات في الهند، أثناء إجراء جراحة لمريض.

وأظهر الفيديو تواجد الأطباء وعدد من الممرضين داخل غرفة العمليات وأمامهم مريض تم تخديره بينما دخل طبيبين في مشاداة كلامية عنيفة كادت أن تطور إلى اشتباك بالأيدي

فيما حاول عدد من الممرضات اللاتي يقفن في الخلف بمحاولة تهدئة الأطباء ، وإنهاء المناوشات اللفظية بينهما.

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