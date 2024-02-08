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فيديو مثير لمجموعات من الدلافين المرقطة في البحر الأحمر

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دلافين
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في مجموعات تضم كل واحدة منها أكثر من 80 واحدا، ظهر عدد من صغار الدلافين المرقطة،  خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها، التي تعيش غالبًا في مجموعات.اضافة اعلان

دلافين مرقطة  في البحر الأحمر:

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ظهور عدد من صغار الدلافين المرقطة، وهي تسبح بجوار أمهاتها في رحلة لاستكشاف البحر الأحمر في المملكة.

ويظهر الفيديو المتداول عددا كبيرا من الدلافين، حيث أوضح أنها تعيش في مجموعات تصل لـ 80 دلفينا.

ومن المقرر أن ينظم المركز ندوة بعنوان "رحلة العقد" لاستكشاف البحر الأحمر في الرياض، لعرض نتائج الاستكشاف العلمي الشامل للنظم البيئية البحرية في البحر الأحمر.

دلافين في بحر بيش بجازان:

وفي وقت سابق تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لهو عدد من الدلافين في بحر بيش بجازان.

ووثق الفيديو أحد المواطنين بكاميرا جواله، حيث ظهرت الدلافين وهي تسبح بطريقة مذهلة حول قارب متوقف في البحر.

ونال الفيديو حينها على إعجاب العديد من النشطاء، نظرًا لما يحتويه من مشاهد رائعة ويظهر سباحة الدلافين بشكل سلمي حول القارب.

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