فيديو متداول لمواطن وثق حريقا ضخما بمنزله .. ماذا عن أولاده؟

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كشف مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين آثار حريق ضخم نشب في المنزل بسبب دفاية زيتية.



النيران تلتهم المفروشات









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وأظهر الفيديو التهام النيران المفروشات والأثاث داخل المنزل، وتعرض الجدران والسقف لتلفيات جسيمة.

وقال خلال مقطع فيديو :"الحمد لله، الله سلم ولادي وأهلي، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها".





وأضاف أنه وقت نشوب الحريق كان أطفاله نائمين داخل المنزل، ولكن تم إنقاذهم ولم يصابوا بأذى.



واقعة أخرى





في وقت سابق، سارع شاب إلى إطفاء حريق داخل كافيه في منطة حفر الباطن، وفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.





ويظهر المقطع الشاب الذي كان برفقته مجموعة من الأصدقاء على ما يبدو وهو يبادر لإطفاء النار المشتعلة قبل أن يمتد اللهب.



بينما يسمع صوت شاب آخر وهو يسأل عن مكان طفاية الحريق.







@Celebrty_0 pic.twitter.com/flIQTdr0MB December 11, 2023 وتمكن الشاب في النهاية من السيطرة على الحريق، وسط إشادات من رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على حسن تصرفه وسرعة بديهته

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