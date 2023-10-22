الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو صادم لمواطن يكشف شق صاحب منزل لإطارات 3 سيارات

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الاطار
أ أ
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نشر مواطن مقطع فيديو، تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" والذي أظهر  فيه شق إطارات 3 سيارات من قبل شخص بسبب الوقوف أمام منزله.

شق إطارات سيارات:



وبحسب مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن، فقد أظهر الإطارات بعد شقها من صاحب المنزل، معربا عن استيائه من تصرفه بسبب الأضرار التي لحقت بالسيارات.

وردد المواطن في الفيديو عبارة :"الله يعوضنا ونأخذ حقنا منه"، مما أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سرقة سيارة في وضع التشغيل:



وفي وقاعة أخرى، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام لص بسرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل.


وبحسب الفيديو، فقد ظهر شاب وهو ينزل من سيارته بعدما ركنها أمام عمارة.

 وبمجرد ابتعاده خطوات معدودة، سارع اللص بركوب السيارة وقام بقيادتها والفرار بها في لمح البصر.

كما أظهر مقطع  الفيديو الشاب وهو يعود مسرعا محاولا اللحاق باللص، دون جدوى.

من جهته نوه صاحب السيارة، إلى أنه سافر من مكة إلى الرياض حتى يقدم على وظيفة وتعرض لسرقة سيارته التي فيها جميع الإثباتات وسيرته الذاتية.

سرقة مركبة أمام صاحبها:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة سرقة مركبة من أمام ورشة لصيانة المركبات في لمح البصر، أمام صاحبها.


وأظهر المقطع، سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادتها إلى الخلف وفر بها من الموقع.

وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة من الموقع على الرغم من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.
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