فيديو بُبهج النفوس.. شاهد كيف أشهر إسباني يعمل في قطار المدينة إسلامه؟

أ أ

أعلن أحد أبناء الجالية الإسبانية إسلامه، حيث نطق الشهادتين في المدينة المنورة.



إسلام شخص من الجنسية الإسبانية اضافة اعلان



أسلم في مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات



الإسباني ردد الشهادتين وراء أحد المشايخ



ونشر حساب أخبار منطقة المدينة على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر إسلام شخص من الجنسية الإسبانية يعمل في محطة قطار المدينة المنورة.وأوضح الفيديو المتداول، الرجل وهو في مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة، وأحد المشايخ يلقنه ويعلمه كيف ينطق الشهادة.ونطق الإسباني الشهادة مع أحد مشايخ الجمعية والذي بدأ عليه الفرح والسرور، بعدما ردد ورائه : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.