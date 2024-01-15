"فإنها من تقوى القلوب".. رفع الأذان بعد انقطاع دام شهرين بمسجد الأبيض في غزة

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يقول الله تعالي: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، حيث وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، رفع شعيرة الأذان بأحد المساجد.





رفع الأذان في المسجد الأبيض بغزة: اضافة اعلان



الاحتلال يدمر المآذن:



قصف فلسطيني وهو يرفع الأذان:



طفلة فلسطينية تحتضن القرآن:



طفل فلسطيني يتلو القرآن في عملية جراحية:



#شاهد | أذان العصر اليوم الأحد 14_1_2024 يصدح من فوق ركام المسجد الابيض بمخيم الشاطئ وبذلك بعد قصف جميع مساجد المخيم وتعطيل الاذان لأكثر من شهرين . pic.twitter.com/fTgUtBu2jf January 14, 2024

وبحسب ما تم تداوله فقد تم رفع أذان العصر أمس الأحد، حيث صدح صوته من فوق ركام المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ وبذلك بعد قصف جميع مساجد المخيم وتعطيل الأذان لأكثر من شهرين.ويظهر مقطع الفيديو المنطقة وقد تحولت إلى ركام وأحد السكان يؤكد رفع الأذان بعد انقطاع دام شهرين ولكن بعودة السكان إلى مخيم الشاطيء تم رفعه مباشرة، وذلك أن الاحتلال قام بقصف جميع المساجد في المخيم.وفي وقت سابق وثقت أيضا إحدى الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة مؤثرة لمؤذن فلسطيني.وبحسب ما تظهره الصورة يظهر المؤذن الفلسطيني وهو يرفع الأذن لأداء الفريضة فوق أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال في قصفها الأخير على المدنيين في غزة.أيضا في واقعة نادرة الحدوث تكشف أن الأعمال بالخواتيم وأن المرء يبعث على ما عاش عليه وعلى ما مات عليه.ووثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لفلسطيني يردد الأذان أثناء الغيبوبة وقبل استشهاده.وبحسب ما تم تداوله فقد تم قصف المسجد ، حيث كان يرفع الأذان، وعقب نقله إلى المستشفى دخل في غيبوبة، لكنه جعل يردد الأذان حتى لفظ أنفاسه.كما وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لطفلة فلسطينية وهي تبكي، ورغم الفزع لكنها لم تترك المصحف حتى أثناء قصف دولة الاحتلال على قطاع غزة.ويظهر الفيديو الطفلة وهي تبكي وجوارها شقيقتها على ما يبدو، وبدت عليهما الإصابات نتيجة القصف من قبل دولة الاحتلال.وعند سؤالها وهي تمسك بالمصحف هل تركت القرآن لحظة تقول :" لم أتركها وكنت محتضنة له".كما وثق مقطع فيديو آخر، مشهدا مؤثرا يخلع القلوب، لطفل فلسطيني أصيب في قصف عدواني من قبل دولة الاحتلال على موقع مكتظ بالأطفال.ويظهر مقطع الفيديو المؤلم طفل مستلقي على ما يشبه سريرا، وطبيب يقوم بخياطة جرحه أثناء الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة القصف.العجيب أن الطفل أثبت صموده وجعل يصبّر نفسه بتلاوة آيات من القرآن الحكيم بدلا من استعمال البنج بسبب عدم وجوده بالمشافي في غزة.وبالفعل استمر الطفل في تلاوة الآيات وتلا بعضا من سورة الإسراء، ما يدل على سعة حفظه لكتاب الله رغم حداثة سنه.