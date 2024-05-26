الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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على مد البصر.. لقطات لجريان سيول وادي ريمة شمال أبها

سيول وادي رمه
جريان وادي ريمه
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل وادي ريمه شمال أبها في منطقة عسير، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

جريان سيول وادي ريمه عسيراضافة اعلان

وأظهر المقطع، جريان سيول وادي ريمه في عسير، على مد البصر، بعد الحالة المطرية الغزيرة خلال الأيام الماضية جعلها الله أمطار خير وبركة.
كما وثق المقطع، خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء وحالة الطقس الحالية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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