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على مد البصر.. سيول عارمة جنوب غرب بيشة

سيول وادي ترج
سيول وادي ترج
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيول وادي ترج جنوب غرب بيشة في منطقة عسير، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

سيول وادي ترج في بيشةاضافة اعلان

وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات لجريان السيول على مد البصر في أحياء جنوب بيشة بعد الحالة المطرية الغزيرة، خلال الفترة الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

تأثير الرياح النشطة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

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