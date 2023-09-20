صواعق تشعل حريقاً في وادي نعمان جنوب شرق مكة

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شهد وادي نعمان جنوب شرق مكة المكرمة، حالة من التقلبات الجوية وصواعق وأمطار رعدية.

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في حشائش بجوار أحد أعمدة الكهرباء في وادي نعمان بفعل الصواعق. اضافة اعلان





صواعق وادي نعمان



حركة الرياح السطحية

وأظهر المقطع، تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة من الحشائش بعد الصواعق والأمطار التي شهدتها المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة.تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.