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"صلاتك أولًا".. فضل المحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها (فيديو)

فيديو
الصلاة
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الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين وصلة بين العبد وربه، وبها تحصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.اضافة اعلان

صلاتي أولًا

ولا تسقط الصلاة عن المكلّف بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".



أقم صلاتك تستقم حياتك

كما أن الصلاة هي عماد الفرائض، وهل يقوم بيت بلا عماد، فإذا صلحت صالح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، فأقم صلاتك تستقم حياتك.



أقسام الناس تجاه الصلاة

وينقسم الناس في أداء صلاتهم، فهناك من يحرص على أدائها في وقتها مع الجماعة، خاشعًا قانتًا، وهناك من ينجح مرة ويخفق في أخرى.
ولا يفوتنا أن نُذكر أنفسنا والجميع بقول الله تعالى: " حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ".


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